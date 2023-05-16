На Харківщині у віддалених громадах відновлюється надання публічних та адмінпослуг

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, в області продовжують працювати над розширенням доступу населення до адміністративних послуг.

Шляхи розв’язання проблемних питань та організації надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану в Борівській, Вовчанській, Дергачівській, Шевченківській та Красноградській громадах обговорили на спільній нараді керівник Департаменту цифрової трансформації регіону Віталій Шапірко та регіональна координаторка по Харківському регіону Східного міжрегіонального управління Мін’юсту Анастасія Купріянова.

За словами Віталія Шапірка, серед основних завдань у цьому напрямку є пошук нових та облаштування діючих приміщень, забезпечення фахівців технікою. Також учасники зустрічі обговорили питання щодо переходу звільнених досвідчених спеціалістів ліквідованих відділів до органів місцевих самоврядування та місцевих ЦНАПів.

«Харківська ОВА всебічно сприяє вирішенню вищезазначених питань. Населення регіону має отримувати прозорі та якісні електронні й адміністративні послуги швидко і доступно в будь-якому куточку області. Всі питання взяті в роботу, деякі вже перебувають на стадії вирішення», – зазначив Віталій Шапірко.

Під час заходу Віталій Шапірко та Анастасія Купріянова розглянули можливість пришвидшення укладання меморандумів між Управлінням Мін’юсту з територіальними громадами для забезпечення надання відповідних послуг на території відповідних населених пунктів.

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