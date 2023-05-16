Харківщина під обстрілом: правоохоронці розслідують нові воєнні злочини окупантів

Правоохоронці зафіксували чергові воєнні злочини окупантів на Харківщині. Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 15 травня близько 18 години окупанти з РСЗВ обстріляли с. Тищенківка Куп‘янського району: пошкоджено житлові будинки.

Російські військовослужбовці не припиняють завдавати ударів по Вовчанську. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують вживати всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости