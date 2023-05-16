СБУ викрила інтернет-агітатора в Харкові, що підтримував збройну агресію росії

Кіберфахівці СБУ встановили, що місцевий мешканець смт. Сахновщина Красноградського району Харківської області розповсюджував у мережі Інтернет матеріали, де виправдовував збройну агресію росії проти України та визнавав її правомірною. Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Для популяризації цих протиправних матеріалів інтернет-агітатор використовував сторінку у забороненій в Україні російській мережі “Однокласники”.

У цих матеріалах чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, визнавав її правомірною, а також підтримував загарбницькі дії вищого керівництва рф. На своїй сторінці зловмисник глорифікував збройні сили рф та незаконні збройні формування «ДНР» та «ЛНР», він публічно закликав до їх підтримки та до співпраці з ними.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

Викриття і документування протиправної діяльності відбувалося спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Красноградської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости