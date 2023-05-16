Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:56
Просмотров: 102

Рівно рік тому транспорт поновив роботу у Харкові

Рівно рік тому транспорт поновив роботу у Харкові

Рік тому в Харкові була поновлена робота комунального громадського транспорту після обстрілів російською армією.

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі зазначив, що весь цей час проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах був безкоштовним. За його словами, так буде доти, доки дозволятиме бюджет. 

«Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи й оцінюємо межу наших можливостей. Адже якщо минулого травня пасажиропотік у наземному громадському транспорті сукупно становив 35,5 тис. осіб на день, то зараз він сягає майже 200 тис. Торік на 21 маршрут виходило 72 одиниці транспорту, а зараз ми маємо вже 81 маршрут, які в цілому обслуговують 296 тролейбусів», – повідомив мер. 

За його словами,  ця статистика свідчить про те, що, попри всі труднощі війни, Харків живе та розвивається. 

«Дякую кожному, хто забезпечує безперебійну роботу транспорту в нашому місті, і вірю, що попереду ще багато перемог і нових досягнень!» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 