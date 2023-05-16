Рівно рік тому транспорт поновив роботу у Харкові

Рік тому в Харкові була поновлена робота комунального громадського транспорту після обстрілів російською армією.

Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі зазначив, що весь цей час проїзд у метро, трамваях, тролейбусах та муніципальних автобусах був безкоштовним. За його словами, так буде доти, доки дозволятиме бюджет.

«Сьогодні ми підбиваємо підсумки роботи й оцінюємо межу наших можливостей. Адже якщо минулого травня пасажиропотік у наземному громадському транспорті сукупно становив 35,5 тис. осіб на день, то зараз він сягає майже 200 тис. Торік на 21 маршрут виходило 72 одиниці транспорту, а зараз ми маємо вже 81 маршрут, які в цілому обслуговують 296 тролейбусів», – повідомив мер.

За його словами, ця статистика свідчить про те, що, попри всі труднощі війни, Харків живе та розвивається.

«Дякую кожному, хто забезпечує безперебійну роботу транспорту в нашому місті, і вірю, що попереду ще багато перемог і нових досягнень!» – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости