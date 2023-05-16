Ткаченко наголосив на потребі промотування української культури в ЄС

Засідання Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту: Олександр Ткаченко наголосив на подальшій потребі промотування української культури в ЄС.

Сьогодні під час засідання Ради з питань освіти, молоді, культури та спорту, яке відбулося під головуванням Швеції в Раді Європейського Союзу, було розглянуто питання культури, аудіовізуальних засобів та освіти.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко також долучився онлайн до засідання.

«Для нас вкрай важливо збільшити грантову підтримку для створення нових культурних продуктів і контенту в Україні, а також перекладів на українську мову і видання книг для бібліотек в Україні. Тому постійна підтримка українського культурного та креативного секторів підвищить європейську безпеку та стійкість, а також зміцнить спільні демократичні цінності», – зазначив міністр.

У своєму виступі міністр висловив вдячність за безпрецедентну підтримку та наданий захист від ЄС митцям та працівникам культурних та креативних секторів в Україні та за її межами. Також він відзначив узгоджені та невідкладні ініціативи іноземних партнерів щодо охорони культурної спадщини та діджиталізації культурної сфери України.

Джерело: МКІП

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