У Харкові водій на смерть збив жінку (ОНОВЛЕНО)

Здійснив наїзд на матір із сином: водію обрали запобіжний захід. Нагадаємо, 15 травня близько 8:00 на проспекті Героїв Харкова водій “ВАЗ-2110” скоїв наїзд на двох пішоходів. Жінка та хлопець переходили проїжджу частину по пішохідному переходу. Від удару 52-річну постраждалу перекинуло через автомобіль під транспортний засіб, що стояв позаду.

Від отриманих травм жінка померла на місці. 15-річного хлопця з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

66-річного водія затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Того ж дня чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

16 травня суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Агентство Телевидения Новости