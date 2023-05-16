Незламні: у Харкові функціонують 183 супермаркети та 35 торгових центрів

Департамент економіки та комунального майна проаналізував основні показники економічного та соціального розвитку міста Харкова за І квартал 2023 року.

Зокрема, у департаменті повідомили, що у місті функціонують 12 гіпермаркетів, 183 супермаркети, 35 торгових центрів, у яких є широкий асортимент товарів, побутової техніки, будматеріалів. Крім того, на території міста здійснюють роздрібну торгівлю понад 180 магазинів українських торговельних мереж.Триває поступове відновлення зруйнованих об’єктів ринкової торгівлі. Зокрема, відновлено 15 з 18 зруйнованих або частково пошкоджених ринків та торгових майданчиків.Крім того, у департаменті повідомили, що станом на 1 квітня 2023 року чисельність безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, становила майже 1,8 тис. осіб (на аналогічний період минулого року – 4,3 тис. осіб). Для стабілізації ситуації ринку праці проводилися комплексні заходи щодо збереження робочих місць. Надавалася допомога роботодавцям з часткового безробіття у зв’язку з військовим становищем, яка за I квартал 2023 року склала 2,8 млн грн.

Агентство Телевидения Новости