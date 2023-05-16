У Харкові після обстрілу відновлюють будівлі

У будівлях поруч з об’єктом критичної інфраструктури, куди у ніч проти 14 травня поцілила російська ракета, вставляють вікна.Про це сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

«У ніч проти неділі був приліт, який пошкодив деякі об’єкти. Наші комунальні служби зараз вставляють там вікна. Минула ніч була більш-менш спокійною», – зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, в ніч на 14 травня ракета системи С-300 з території росії влучила в об’єкт інфраструктури в Новобаварському районі.

Агентство Телевидения Новости