1044 особи захворіли за тиждень грипом та ГРВІ у Харкові

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 8 по 14 травня захворіли 1044 особи, з них 46% – діти.

За інформацією Харківського обласного центру контролю та профілактики хвороб, упродовж минулого тижня було зареєстровано 169 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на грип та ГРВІ зросла на 0,87%. Показник захворюваності становить 73,8 на 100 тис. населення, що нижче показника епідемічного порогу на 82,2% та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу.

Госпіталізовано за тиждень 108 осіб, з них 19% – діти до 17 років.

Агентство Телевидения Новости