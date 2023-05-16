Терехов представив проєкт відновлення об’єктів у Харкові

Харківський міський голова Ігор Терехов на нараді в Кабінеті Міністрів України представив проєкт відновлення об’єктів у місті Харкові, які постраждали внаслідок обстрілів.Як повідомив мер сьогодні, 16 травня, в ефірі національного телемарафону, під час наради урядовці висловили підтримку Харкову.

«Ми спілкувалися щодо відновлення критичної та транспортної інфраструктури. Окремо обговорили енергетичний блок питань, над якими працюємо разом. Я вдячний віце-прем’єр-міністру з відновлення України Олександру Кубракову та його команді за увагу до Харкова», – зазначив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости