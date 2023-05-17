Комплекс Bozena-5 допомагає розміновувати Харківщину

Завдяки машині розмінування Bozena-5 у багатьох населених пунктах Харківщини було відновлене електропостачання. Її використовують саме на місцях, що потребують негайного розмінування, наприклад, території, де є лінії електропередач. Так, бойовий розрахунок цієї машини вже очистив від вибухонебезпечних предметів на звільнених територіях Слобожанщини 215,639 км ліній електропередач.

Представник управління інженерних військ Командування Сил підтримки Збройних Сил України розповів про досвід використання машини розмінування Bozena-5.

— Ця машина рятує життя саперам, вони не йдуть першими, а фактично підбирають залишки. Вона ефективна та швидка, і якщо говорити з контексту розмінування, то вона повністю себе виправдовує, — наголосив представник Командування Сил підтримки.

ДОВІДКОВО: Машина призначена для розмінування потенційно забрудненої вибухонебезпечними предметами території. Може бути використана для очищення протитанкових та протипіхотних мінних полів.Будь-який засіб розмінування — це надпотужний внесок у процес очищення територій, тому що він дистанційно-керований, а швидкість проходження сягає 9 кілометрів за годину. Комплекс супроводжує група розмінування з 5 людей, з них 2 — з металодетекторами, щоб повністю відслідкувати ситуацію, 2 збирають залишки, і командир, який контролює процес.

— Потрібно розуміти, що ніякий механізований засіб не дає гарантії, що після нього не залишиться вибухонебезпечного предмета. Саме тому за будь-якою машиною розмінування слідує група саперів, яка вибирає ці залишки з ґрунту. Тобто основна заслуга Bozena-5 в тому, що вона унеможливлює підрив на вибухонебезпечному предметі, хоча і залишає в ґрунті вибухові речовини та металеві частини. Також відіграє роль, який тип робочого органу застосовується: ланцюговий чи бойковий. В останньому жорсткі бойкові конструкції, які приводять міну чи будь-який інший ВНП в дію або розбивають на шматки, які являють собою залишки вибухонебезпечної речовини, — зауважив представник Сил підтримки.

Проблематика з даними зразками техніки полягає в поки що недостатній базі для проведення післягарантійного обслуговування. Але слід зважати й на те, що раніше ця машина не працювала з такою щільністю мінування і з такими засобами, які наразі використовують війська рф. Нині вона проходить чергове випробування для своїх спроможностей та можливостей, і за результатами роботи в Україні компанія-виробник зробить відповідні висновки щодо покращення та модернізації машини. Підготовлено у службі зв’язків з громадськістю Командування Сил підтримки Збройних Сил України

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