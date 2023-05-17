Яка зброя є в наших ЗСУ?

«Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ „Оплот“», — сказав Міністр оборони України Олексій Резніков під час робочої поїздки до Харкова. За словами Міністра, вже ухвалене рішення про замовлення в Укроборонпрому танків «Оплот» для Збройних Сил України.

І справді, сьогоднішні важливі поставки сучасних озброєнь від країн-партнерів дещо затінюють той факт, що Україна використовує на фронті наші власні, не менш сучасні розробки. Як і той факт, що в Україні нині розробляють безліч нових зразків озброєнь, які поступатимуть у війська щонайшвидше через оголошений днями урядом запуск Brave1 — єдиної платформи для співпраці в галузі оборонних технологій для компаній, держави, військових, інвесторів, волонтерських фондів, медіа та всіх, хто сприяє розвитку технологій з метою досягнення перемоги.

Нагадаємо, що із сучасного озброєння й бойової техніки від українських виробників вже зараз застосовується у війні з росією.

Ракетні комплекси «Грім» та «Нептун»

Унікальний зразок української розробки оперативно-тактичного ракетного комплексу «Грім-2» уже був успішно використаний у бойових діях. Цей проєкт був створений як самохідний ракетний комплекс із можливістю завдавання враження по віддалених наземних цілях. Для надійного забезпечення високих технічних характеристик під час розробки комплексу були використані напрацювання радянської «Точки-У» та російського «Іскандера».

ОТРК «Грім-2» складається з кількох компонентів: самохідна пускова установка, балістична ракета, пункт керування та інші засоби. Усі ці елементи можуть самостійно рухатися між різними позиціями та розгортатися протягом кількох хвилин. Самохідна пускова установка містить підйомну пускову установку для двох контейнерів із ракетами.

ОТРК «Сапсан» («Грім») на параді до Дня Незалежності України

Трубоподібна балістична ракета «Грім» з конічною передньою частиною та хвостовими стабілізаторами має загальну масу близько 3 тонн, включаючи 480 кг бойової частини. Для цієї ракети був розроблений новий твердопаливний двигун, який забезпечує дальність польоту до 500 км.

Крилата ракета «Нептун» є однією з українських розробок, яка здобула всесвітню популярність після того, як здійснила успішний удар по крейсеру «москва». «Нептун» — це маловисотна протикорабельна ракета, здатна вражати й наземні цілі. Тобто її перевага навіть перед західними аналогами полягає в тому, що українська ракета може атакувати як кораблі, так і місця їхнього базування. Максимальна дальність польоту ракети «Нептун» становить 280 км.

Випробування крилатої ракети «Нептун».Фото: president.gov.ua

Не секрет, що ракету розроблено з використанням досвіду створення радянської Х-35. Проте «Нептун» має ряд переваг порівняно зі своїм аналогом, зокрема є більш потужнішою, має новішу систему управління та здатна здійснювати далекобійні удари. Розробка «Нептуна» тривала у 2010-2016 роках, а у 2020-му вона надійшла на озброєння ЗСУ.

Довжина ракети з прискорювачем становить 5050 міліметрів, її стартова маса — близько 870 кілограмів, де 150 кг віддано під осколково-фугасну бойову частину. Вибух відбувається або при контакті з ціллю, або на зазначеній відстані.

Бойові українські безпілотники

Сучасна війна вимагає активного залучення безпілотних літальних апаратів, і Україна ефективно йде у цьому тренді. У нашій країні розроблені кілька нових лінійок БПЛА, серед яких «Лелека-100», «Фурія» та Spectator.

БПЛА «Лелека-100» на озброєнні українських військових

Ці три дрони належать до оперативно-тактичного рівня і мають значні переваги серед багатьох аналогів завдяки дальності польоту до 50 кілометрів та перебуванню в повітрі до трьох годин.

Зокрема український БПЛА Spectator може літати на відстань до 30 кілометрів і залишатися в повітрі до двох годин. На полі бою він добре виконує розвідувальні завдання та збирає важливі дані для військових. Одним із найсучасніших літальних апаратів є й дрон «Лелека-100», що прийнятий на озброєння ЗСУ у 2021 році. Він, як і схожий на нього БПЛА «Фурія», масово використовується в бойових діях російсько-української війни.

Дрон-камікадзе «Кобра» від українських інженерів

Нині українські розробники проводять випробування дрона-камікадзе «Кобра». Цей БПЛА побудований за схемою літака з триметровими крилами та потужним двигуном власного виробництва. «Кобра» здатна нести корисне навантаження до 15 кг на відстань 300 км, розвиваючи швидкість до 150 км/год. З допомогою дрона-камікадзе «Кобра» українські військові планують ще активніше відправляти російській армії вибухові «сюрпризи».

Багато хто помітив велику схожість БПЛА «Кобра» з іранськими дронами сімейства Shahed, однак українське озброєння є значно дешевшим — його собівартість становить лише близько двох тисяч доларів. Ще одна перевага полягає у швидкості циклу виробництва, досягнутій завдяки використанню налагодженої технології, яка вже давно використовується в українському авіабудуванні.

«Козак-2М1», створений для потреб Десантно-штурмових військ та Сил спеціальних операцій

Броньовик «Козак» та універсальна «Шабля»

Багатофункціональний броньований автомобіль «Козак 2М1» — теж розробка наших конструкторів. Цей компактний бронетранспортер успішно пройшов понад 50 різних тестів, включаючи подолання ділянок на важкодоступній місцевості, на якій можуть їздити тільки гусеничні машини. Особливістю конструкції автомобіля є цілісний моноблок без рами з незалежною підвіскою. «Козак» має покращену прохідність, плавний хід на великій швидкості та знижену висоту. Максимальна кількість десанту з екіпажем — дев’ять осіб.

На «Козаку» встановлений бойовий модуль українсько-турецького виробництва, який може бути озброєний практично будь-яким типом кулеметів та служити ефективним засобом підтримки під час десантно-штурмових операцій.

Окрім інших зразків озброєння, Україна розробила і власний автоматизований вогневий комплекс «Шабля», який може бути встановлений як на стаціонарні об’єкти, так і на спеціальні транспортні засоби. Конструкція комплексу надійна та максимально спрощена, що дає можливість швидко здійснювати ремонт або заміну деталей. «Шабля» призначена для знищення живої сили та легкоброньованої техніки, а також для боротьби з БПЛА.

Ця автоматична турель призначена для встановлення великокаліберного кулемета, який можуть доповнювати АГС, ПКТ, ПКМ. Крім того, на платформу можна встановити відеокамеру, тепловізор, далекомір та іншу оптику. Також оператор може керувати комплексом із безпечної відстані або перебуваючи в бронеавтомобілі.

Бойовий робот Sirko-S. Фото: Євген Рвачов / Facebook

Українські наземні безпілотники

Представлений харківською компанією Skylab багатофункціональний безпілотний наземний робот Sirko-S складається з 4-колісної платформи з денною камерою або тепловізором, лазерними далекомірами для подолання перешкод та автономним режимом їзди. Робот оснащений спеціальними гумовими колесами та вбудованими механізмами, що забезпечують стійкий рух по бездоріжжю.

Вантажний відсік розміром 80×40×20 см дозволяє Sirko-S перевозити предмети загальною вагою до 150 кг, не враховуючи власної ваги в 45 кг. Цей робот може ефективно здійснювати доставлення вантажів, забезпечувати зв’язок між підрозділами, а також евакуювати поранених із поля бою. Крім того, Sirko-S може виконувати функції розвідки, що робить його незамінним помічником у воєнних операціях. За максимальної швидкості в 12 км/год та дальності зв’язку до 5 км робот дозволяє оператору ефективно працювати на великій дистанції.

Джерело: АрміяІнформ

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