Головні новини України за тиждень

Якщо на повторення масштабних наступальних дій, у ворога можливостей, ресурсів і резервів немає, то до оборони вони готувалися весь цей час

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону.

Україна робить все можливе заради захисту національних інтересів та деокупації територій, і під час своєї роботи спецслужби та розвідка використовують різні засоби та інструменти;

Змінилися тактика, цілі та завдання ракетних ударів рф по Україні;

Енергетичний бліцкриг провалився, зима закінчилася, і зараз основними цілями ракетних ударів рф є не енергетичні об’єкти, а все, що пов’язано зі спробами ворога зірвати продовження звільнення українських територій Силами безпеки оборони — військові об’єкти, наші сили й засоби, техніка… В росії зараз скрутна ситуація, враховуючи санкції, обмежені можливості власного впк, тому вони зараз активно шукають по всьому світу засоби компенсації та зміни не лише стосовно шахідів; Іранські дрони — один з небагатьох системних здобутків окупантів по залученню іноземних ресурсів; У росіян є достатньо великий запас ракет С-300, які можуть тривалий час завдавати шкоди й ураження особливо прифронтовим прикордонним територіям; Ворог буде враховувати постачання будь-яких нових видів озброєння Україні для базування та дислокації власних сил, а також охорони та посилення засобів протиповітряної протиракетної оборони різних об’єктів, які насамперед знаходяться на окупованих територіях;Активно атакуються території, зокрема півночі України, також це поєднується з активізацією ворожих дрг на північному кордоні, які намагаються промацувати наш кордон; В цілому ворог переходить до оборони (окрім окремих напрямків та ділянок, зокрема Бахмутський напрямок); Обмін «всіх на всіх» — завдання, над яким ведеться серйозна робота на найвищому рівні, яке абсолютно реалістичне до виконання, але надзвичайно важке; Надзвичайно великий комплекс заходів, над яким працює весь Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, вся команда Офіса Президента, крім того, велика кількість речей є не публічними; Враховуючи, що Женевські конвенції передбачають повернення полонених по завершенню бойових дій, Україна знаходиться в унікальній ситуації — не чекаючи перемоги, ми вже повертаємо своїх з полону (понад 2300 звільнених українців сьогодні вже повернулися з полону);Нещодавно було повернуто понад 100 українців, які утримувалися в полоні у «вагнерівців»; Україна готова до найбільш креативних дій, щоб повертати своїх громадян.

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