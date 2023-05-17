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У Харкові на території АЗС спалахнув Шевроле

У Харкові на території АЗС спалахнув Шевроле

17 травня о 09:13 на номер «101» надійшов виклик на пожежу, що сталась на території АЗС за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 327 а. Після заправки скрапленим газом спалахнув моторний відсік легковика «Chevrolet Aveo» 2008 року випуску.За лічені хвилини рятувальники 27-ї Державної пожежно-рятувальної частини разом з колегами з Луганщини прибули до місця події. На той час легковик вже горів майже весь. Площа, охоплена вогнем, склала 4 кв.м.Вогнеборці відразу подали пожежний ствол на гасіння та ще один на охолодження ємності зі скрапленим газом, щоб запобігти вибуху. Збивши полум’я, рятувальники перекрили газовий вентиль в машині та охолодили бак.О 09:24 пожежу вдалось локалізувати та о 09:28 повністю ліквідувати. Завдяки професіоналізму і оперативності працівників ДСНС обійшлось без жертв і постраждалих, вдалось запобігти вибуху і розповсюдження вогню на будівлю та устаткування АЗС.Причина виникнення пожежі та збитки від неї встановлюються.

Агентство Телевидения Новости

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