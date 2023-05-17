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“Харківобленерго” повернули живлення до с. Первомайське Ізюмського району
Сьогодні фахівці “Харківобленерго” повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередач, завданих окупантами.
Щоб повернути напругу споживачам піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередач, замінили 12 опор та трансформатор.
Джерело: канал Олега Синєгубова