“Харківобленерго” повернули живлення до с. Первомайське Ізюмського району

Сьогодні фахівці “Харківобленерго” повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередач, завданих окупантами.

Щоб повернути напругу споживачам піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередач, замінили 12 опор та трансформатор.

Джерело: канал Олега Синєгубова

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