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“Харківобленерго” повернули живлення до с. Первомайське Ізюмського району

“Харківобленерго” повернули живлення до с. Первомайське Ізюмського району

Сьогодні фахівці “Харківобленерго” повернули живлення для мешканців села Первомайське Балаклійської громади Ізюмського району. Це село було знеструмлене з березня минулого року через значні пошкодження ліній електропередач, завданих окупантами.

Щоб повернути напругу споживачам піротехніки ДСНС очистили 1,5 км мінних полів, а електрики відновили 11 км ліній електропередач, замінили 12 опор та трансформатор.

Джерело: канал Олега Синєгубова

Агентство Телевидения Новости

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