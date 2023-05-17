Майже 186 млн гривень: прокуратура вимагає повернути Харківській міській територіальній громаді земельну ділянку

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Харківської міської ради до ТОВ про розірвання договору купівлі-продажу, зобов’язання повернути земельну ділянку вартістю майже 186 млн грн. Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Встановлено, що на підставі рішення Харківської міської ради товариству з обмеженою відповідальністю було продано земельну ділянку площею майже 0,8 га, розташовану по пров. Банному в Харкові, для будівництва готельного комплексу та подальшої експлуатації об’єкта. Відповідно до умов договору, ТОВ зобов’язувалось завершити будівництво до червня 2018 року.

Окружною прокуратурою виявлено, що на вказаній земельній ділянці до теперішнього часу будівництво не розпочато: жодних ознак будівельних робіт немає, ділянка вкрита рослинністю з пішохідними доріжками. Більше того, ТОВ навіть не отримало дозвільних документів на будівництво.

Приймаючи рішення про продаж земельної ділянки для будівництва готельного комплексу, Харківська міська рада була об’єктивно зацікавлена у задоволенні загальносуспільного інтересу у забезпеченні розвитку інфраструктури міста та облаштування території та розраховувала на збільшення дохідної частини місцевого бюджету.

Через неефективне використання товариством земельної ділянки прокуратура звернулась з позовною заявою до суду.

Наразі Господарським судом Харківської області відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости