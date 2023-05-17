Слідчі зробили фотозвіт обстрілів: є загиблий

Внаслідок чергових ворожих обстрілів Харківщини загинула людина.

За процесуального керівництва Куп’янської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 травня близько 13:00 окупанти вчергове обстріляли м. Куп’янськ: загинув 58-річний мирний мешканець.

У ніч на 17 травня військовослужбовці зс рф відкрили вогонь по селу Богуславка Ізюмського району. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житлові будинки.

Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати воєнні злочини, вчинені російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости