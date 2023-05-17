За 1 тиждень в Україні подано понад 10 тисяч заяв про отримання допомоги до єВідновлення

За перший тиждень роботи програми державної допомоги на відновлення пошкодженого житла єВідновлення в Україні подано 10 440 заяв про виплату допомоги.

Про це повідомили в Міністерстві відновлення України.

Понад 56% заяв стосуються допомоги щодо відновлення квартири, 43,4% – приватного будинку та менше 1% – інших житлових приміщень.

Найбільше заяв подали жителі Харківської (3554 заяви), Київської (2852), Миколаївської (870), Донецької (688) та Херсонської (649) областей.

Далі комісії, які будуть створені при органах місцевого самоврядування, опрацюють заяви та розпочнуть безпосереднє обстеження житла. Таких комісій, станом на 17 травня, створено вже 108.

«Інформуємо громадян, чиє житло було пошкоджене, подавати заяви про виплату допомоги в застосунку Дія. Перед цим потрібно попередньо подати через Дію, нотаріуса чи ЦНАП інформаційне повідомлення про пошкоджене майно, якщо таке повідомлення ще не було подане», – зазначили в Міністерстві відновлення України.

Нагадаємо, 10 травня, стартувала програма єВідновлення. Тепер всі громадяни, чиє житло отримало незначні пошкодження внаслідок збройної агресії рф і яке ще не було відремонтоване, зможуть скористатись послугою для отримання державної допомоги для відновлення свого житла.

Більше про єВідновлення можна дізнатися на сайті програми, звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2) або чат-боти Урядового контактного центру за посиланням: Telegram, Facebook, «Урядовий контакт центр» у Viber.

Також можна звернутись до команди підтримки Дії, надіславши повідомлення на сторінках Дії в Facebook, Telegram та Viber.

Джерело: ХОВА

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