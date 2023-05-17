«Укрпошта» у понад 500 деокупованих населених пунктах Харківщини поновила свої послуги

За дорученням начальника ХОВА Олега Синєгубова, від початку деокупації в регіоні відновлюють надання поштових послуг на територіях, де дозволяє безпекова ситуація.

Наразі 75 стаціонарних та 18 пересувних відділень «Укрпошти» обслуговують 532 деокуповані населені пункти – це приблизно 94% від усіх звільнених територій області.

Зокрема, у травні «Укрпошта» поновила роботу стаціонарного відділення поштового зв’язку в селі Петрівське Балаклійської громади.

Через збройну агресію рф пошкоджено чи повністю зруйновано щонайменше 67 відділень поштового зв’язку у звільнених громадах. Частково відновлювальні роботи вже провели у відділені в Балаклії. Також «Укрпошта» встановила два мобільні офіси замість зруйнованих відділень у Циркунах і Липцях.

Агентство Телевидения Новости