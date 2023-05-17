«Шлях стійкості»: термін подачі заявок для участі у проєкті продовжено

Представництво Міжнародної організації з міграції в Україні за фінансової підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини проводить конкурс для українських організацій та установ, які працюють з ветеранами.

У проєкті «Шлях стійкості: підвищення стійкості українців через посилення можливостей психосоціальної підтримки ветеранів» мають змогу брати участь і громади Харківської області.

Організатори продовжили конкурс для громад, а також для організацій/установ України, зацікавлених у проекті, до 18 травня 2023 року.

Більше про умови участі в конкурсі – за посиланням.

Джерело: ХОВА

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