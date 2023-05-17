Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:16
Просмотров: 86

Спільну виставку проведуть п’ять музеїв Харківщини

Спільну виставку проведуть п’ять музеїв Харківщини

Захід відбудеться 18 травня з нагоди Міжнародного дня музеїв.

З 12.00 до 16.00 у вестибюлі Театрально-концертного центру (м. Харків, вул. Сумська, 25) одночасно працюватимуть виставки Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова, Харківського художнього музею, Художньо-меморіального музею І.Ю. Рєпіна та Національного меморіального комплексу «Висота маршала І.С. Конєва».

Для відвідувачів також проведуть майстер-класи з виготовлення оберегу для українських захисників, квест-екскурсії, презентації та ігри.

Вхід вільний.

Джерело: ХОВА

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 