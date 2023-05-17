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Завершується програма з обміну ламп розжарювання на світлодіодні

Завершується програма з обміну ламп розжарювання на світлодіодні

Програма безоплатного обміну ламп розжарювання на LED-лампи, ініційована Президентом України Володимиром Зеленським, у Харківській області перебуває на стадії завершення.

Заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська розповіла, що жителі регіону обміняли 1 мільйон 604 тисячі лампочок. Майже 1 мільйон ламп розжарювання уже утилізовано.

«Усього в регіон надійшло 1 мільйон 798 тисяч LED-ламп. Видати залишилося ще 194 тисячі ламп. Попит серед населення зменшився, тож було вирішено залишити одне відділення “Укрпошти”, де ще можна обміняти лампи», – зазначила Віта Ковальська.

Так, зараз здати старі лампочки розжарювання та отримати нові LED-ламп можна у відділенні поштового зв’язку № 1 міста Харків. Жителі, які ще не встигли отримати лампи, мають можливість зробити попереднє замовлення в застосунку «Дія». Для обміну потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код (РНОКПП) та лампи. Обміняти можна до 5 ламп старого зразку з будь-яким цоколем на таку саму кількість LED-ламп.

Агентство Телевидения Новости

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