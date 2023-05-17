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У Харкові чоловік обікрав магазин, приставивши ножа до горла продавчині

У Харкові чоловік обікрав магазин, приставивши ножа до горла продавчині

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння розбійного нападу в Основ`янському районі Харкова.

Зловмисник зайшов до магазину та попросив показати товар з вітрини. Дочекавшись, коли продавчиня підійде до вітрини, чоловік схопив її за горло та змусив зачинити магазин. Нападник прив’язав потерпілу до стільця скотчем, зібрав товари на суму близько 85 тисяч гривень у сумку та втік. Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявися 57-річний чоловік.Речові докази вилучено.

Порушника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На даний час вирішується питання про повідомлення нападнику про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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