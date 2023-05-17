Поліція розшукала загублену дівчинку у Харкові

Поліцейські Харкова розшукали неповнолітню дівчину та повернули батькам. 16 травня до відділу поліції № 1 Харківського РУП № 1 надійшло повідомлення від 61-річного мешканця Основ’янського району Харкова. Заявник повідомив про зникнення 13-річної доньки.

Працівники сектору ювенальної превенції виявили дівчину біля одного із торговельно-розважальних центрів міста. Поліцейські встановили, що неповнолітня зранку пішла гуляти і в неї розрядився мобільний телефон.

Працівники поліції повернули розшукану дівчину батькам та провели з ними профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому.

Агентство Телевидения Новости