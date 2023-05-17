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Які результати зустрічі Першої леді Олени Зеленської з мером Сеулу?

Які результати зустрічі Першої леді Олени Зеленської з мером Сеулу?

Солов’їна у Сеулі: результати зустрічі Першої леді Олени Зеленської з мером Сеулу

Під час візиту української делегації в столицю Кореї сторони підписали Меморандум про співробітництво між Посольством України в Республіці Корея та Мерією міста Сеул. Співробітництво передбачається у просуванні культурних та мистецьких обмінів, зокрема в реалізації проєкту впровадження україномовного аудіогіда в Центрі мистецтв «Седжон» у присутності першої леді України Олени Зеленської та Мера міста Сеул О Се Хуна. Також до складу делегації увійшла заступниця міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар.

Центр названий на честь короля країни у 1418 – 1450 роках Седжона, четвертого короля династії Чосон, який вважається творцем корейської писемності.

Також у комплексі знаходяться найбільший у країні театр, Галерея мистецького форуму, представлені колективи традиційних мистецтв та Сеульська опера.

«Ми підписали Меморандум про старт робіт із запуску першого у Республіці Корея україномовного аудіогіду, який плануємо запустити у комплексі вже цього року, одразу після його реновації. Українці зможуть почути рідною мовою та відкрити для себе древню й багату культуру республіки Корея. На сьогодні ми запустили вже 63 аудіогіди у 39 країнах. Республіка Корея стане ювілейною, 40-ю країною», — відзначила Олена Зеленська.

Агентство Телевидения Новости

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