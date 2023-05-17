Олена Зеленська зустрілася з Президентом Юн Сок Йолем

Перша леді України Олена Зеленська розпочала візит до Республіки Корея, у межах якого візьме участь у конференції «Азійське лідерство». У перший день візиту дружина Глави Української держави провела зустріч із Президентом Республіки Корея Юн Сок Йолем.

Вона подякувала за підтримку формули миру Президента України Володимира Зеленського. Її пункти стали основою резолюції «Принципи статуту ООН, що лежать в основі всеосяжного справедливого та сталого миру в Україні», ухваленої Генасамблеєю Організації Об’єднаних Націй за участю Республіки Корея 23 лютого 2023 року. Олена Зеленська передала Юн Сок Йолю особистий лист та пропозицію від Президента України відвідати нашу країну для продовження діалогу між державами.

У зустрічі також взяли участь перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко та заступник керівника Офісу Президента Ростислав Шурма.

«Нині нам потрібна ще й допомога технологіями, якими славиться країна. Обговорили з Президентом потребу в засобах ППО, щоб припинити ракетний тероризм країни-агресора. Потребуємо також засобів, щоб розміновувати ті пастки, як Росія залишила на нашій території, та медичного обладнання, щоб рятувати тих, кого нападникам вдалося поранити», – розповіла Олена Зеленська.

Перша леді також зустрілася з дружиною Президента Республіки Корея Кім Кон Хі, яка займається культурною та громадською діяльністю. Олена Зеленська поінформувала про ситуацію з атаками Росії на культурну спадщину України. Так, на цей час у нашій країні зруйновано чи пошкоджено 1472 бібліотеки, культурні центри, мистецькі школи та музеї, понад 580 пам’яток архітектури та 270 релігійних об’єктів, пограбовано більш як десять музеїв.

Олена Зеленська зазначила, що досвід Республіки Корея зі збереження культурної спадщини знадобиться Україні.

«Користуючись нагодою, передала дружині Президента запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів. На попередньому саміті попри повітряні тривоги ми з колегами з усього світу обговорювали відновлення країни, а на цьому поговоримо про ментальне відновлення людей. Як перетворити воєнну травму на зростання – сподіваємося почути тепер і досвід Республіки Корея, яка колись сама це успішно зробила», – сказала дружина Президента України.

Крім того, перша леді зустрілася з представниками Community Chest of Korea – найбільшої корейської благодійної організації, заснованої в 1998 році.

Олена Зеленська ознайомила співрозмовників із діяльністю своєї фундації Olena Zelenska Foundation.

«Я створила фундацію, щоб через свої міжнародні зв’язки допомогти якомога більшій кількості людей в Україні. Найбільша цінність для фундації – людина, і ми віримо, що саме з людини починається майбутнє країни. Агресор щодня застосовує тактику терору проти мирного населення України, завдає цілеспрямованих ударів по об’єктах критичної, цивільної інфраструктури та житлових будинках. Як результат – мільйони українців потребують лікування, реабілітації, гуманітарної допомоги; медична та освітня інфраструктура потребують відновлення. Фундація сфокусована на трьох важливих напрямах, які стануть базою кращого майбутнього: гуманітарна допомога, освіта й медицина», – розповіла перша леді.

За її словами, нині серед пріоритетних проектів Olena Zelenska Foundation:

У галузі медицини – відбудова міської лікарні м. Ізюм, Харківська обл.У галузі освіти – задоволення потреб українських школярів у доступі до освіти шляхом облаштування укриттів і сховищ у школах і садочках, забезпечення цифровими пристроями вчителів і школярів, забезпечення шкільними автобусами.У сфері гуманітарної допомоги – будівництво житла для дитячих будинків сімейного типу, які виховують сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; забезпечення їх автотранспортом (мінівени).

«Завжди раді новим міжнародним партнерам, бо відбудова країни лише починається. І починається з найнагальніших потреб людей», – зазначила Олена Зеленська.

Агентство Телевидения Новости