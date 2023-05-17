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83 млн гривень: прокуратура вимагає повернення до земель запасу міста земельної ділянки

83 млн гривень: прокуратура вимагає повернення до земель запасу міста земельної ділянки

Керівник Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова подав до суду позовну заяву в інтересах держави до фізичної особи про розірвання договору оренди землі та повернення до земель запасу міста земельної ділянки вартістю 83 млн гривень.

Так, харків’янин у 2007 році отримав у оренду земельну ділянку площею майже 2,5 га із земель рекреаційного призначення на території Черкасько-Лозівської сільської ради Дергачівського району за межами населеного пункту для будівництва бази відпочинку.

Згодом вказана земля перейшла до комунальної власності Харківської міської ради та отримала нову адресу — просп. Лозовеньківський у м. Харкові.

Зазначена земельна ділянка має слугувати оперативним базисом для розміщення різноманітних об’єктів життєдіяльності людини, задоволення потреб територіальної громади у розвитку інфраструктури на її території.

Агентство Телевидения Новости

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