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Правоохоронці ексгумували труп мирного жителя

Правоохоронці ексгумували труп мирного жителя

Ще одне життя торік забрали російські військові — правоохоронці ексгумували труп мирного жителя.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець. У той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.

17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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