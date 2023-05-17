Ще одне життя торік забрали російські військові — правоохоронці ексгумували труп мирного жителя.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивстом (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 13 вересня минулого року під час ворожого обстрілу села Курилівка Куп‘янського району загинув 45-річний місцевий мешканець. У той момент чоловік перебував біля під‘їзду будинку, у якому він проживав. Потерпілий загинув на місці.

17 травня правоохоронці ексгумували труп чоловіка та направили для проведення судово-медичної експертизи.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости