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Науковий фестиваль відбудеться у Харкові

Науковий фестиваль відбудеться у Харкові

Харківських школярів та студентів запрошують у неділю, 21 травня, відвідати науковий фестиваль «Світло, що дає надію!».

Як повідомили в Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту, захід присвячений Міжнародному дню світла. Фестиваль проводиться в рамках Всесвітньої ініціативи ЮНЕСКО з метою популяризації знань та мотивації учнів до якісної освіти шляхом наочних демонстрацій, майстер-класів, вікторин та інших методів STEM-освіти.З 12:00 до 16:00 у підземному паркінгу ТРЦ «Нікольський» працюватимуть чотири інтерактивні зони:– лабораторно-експериментальна зона, де буде представлено 15 експериментів;– зона майстер-класів, яка дозволить доторкнутися до світу програмування та фінансової грамотності, а також дізнатися багато інформації на тему бізнесу та психології;– спортивно-оздоровча зона, де можна навчитися основ самооборони;– зона Kahoot-вікторин та виступів харківських колективів.Організатори заходу – Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту за підтримки Департаменту освіти та міжнародних наукових товариств – партнерів «SPIE» та «Optica».

Агентство Телевидения Новости

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