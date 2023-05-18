Літмузей Харкова запрошує на Ніч музеїв

У рамках традиційної акції «Ніч музеїв» у суботу, 20 травня, відбудеться низка заходів у Харківському літературному музеї.

Усі охочі зможуть відвідати експозицію робіт художника Валерія Бондаря у підвалі музею, де раніше знаходилася його майстерня, а також власноруч виготовити естампи з ліногравюр. Також для харків’ян та гостей міста відкриють основне приміщення музею. Там можна буде відвідати виставку «Харків — Залізобетон», яка торік була показана у п’яти містах України. Програму доповнять мінілекції від фахівців у різних галузях та концерт від Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Час проведення заходів — з 15:00 до 20:00.

З детальнішою програмою можна ознайомитися за посиланням.

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