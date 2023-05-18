Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:33
Просмотров: 101

Літмузей Харкова запрошує на Ніч музеїв

Літмузей Харкова запрошує на Ніч музеїв

У рамках традиційної акції «Ніч музеїв» у суботу, 20 травня, відбудеться низка заходів у Харківському літературному музеї.

Усі охочі зможуть відвідати експозицію робіт художника Валерія Бондаря у підвалі музею, де раніше знаходилася його майстерня,  а також власноруч виготовити естампи з ліногравюр. Також для харків’ян та гостей міста відкриють основне приміщення музею. Там можна буде відвідати виставку «Харків — Залізобетон», яка торік була показана у п’яти містах України. Програму доповнять мінілекції від фахівців у різних галузях та концерт від Харківського національного університету мистецтв імені І. П. Котляревського. Час проведення заходів — з 15:00 до 20:00. 

З детальнішою програмою можна ознайомитися за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 