Потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію — звернення Президента України

“Дорогі українці!

Сьогодні російський обстріл нашої Херсонщини забрав життя ще однієї дитини. Хлопчика. Його звали Всеволод. У липні йому мало б виповнитися шість років. Мої співчуття рідним і близьким!

Це був черговий артилерійський удар терористів. Люди просто були на вулиці біля звичайного магазину.

Чергові обстріли Сумщини, Чернігівської області, Дніпропетровщини, Запорізької області, Донбасу – усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл.

Сьогодні провів кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій.

Відбувся – і доволі успішно – візит української делегації в Республіку Корея. Урядовці, перша леді України. Були зустрічі, переговори різного рівня, звернення Олени до народу Кореї й усіх народів регіону на вагомому форумі «Азійське лідерство». Я дякую пану Президенту Республіки Корея за чітке засудження російської агресії та підтримку глобальних зусиль заради миру.

Є важливе рішення Ради Європи: у підсумковій резолюції саміту, що відбувся в Ісландії, зафіксована підтримка української формули миру. І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі – учасниці Ради Європи.

На основі саме такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію й будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей.

Я хочу окремо подякувати парламентарям двох європейських країн.

Сенат Франції сьогодні проголосував за визнання Голодомору 32–33-го років геноцидом українського народу. Вдячний кожному й кожній, хто підтримав це рішення. Зміцнювати історичну правду – це місія сильних.

Парламент Естонії ухвалив заяву на підтримку нашого прагнення стати повноправним членом НАТО й закликав Альянс підтримати це рішення. Дякую всьому естонському народу, всьому політичному класу Естонії за таку чітку підтримку нашої спільної євроатлантичної безпеки.

Дякую всім, хто допомагає нам захищати наших людей, нашу Україну й життя загалом!

Слава всім нашим воїнам, які зараз у бою, на бойових завданнях і на бойових постах! Слава кожному й кожній, хто зараз в епіцентрі бойових дій на сході нашої країни та надзусиллями не дає ворогу наступати. Я дякую вам, воїни!

Слава Україні!”





Агентство Телевидения Новости