Ворог обстріляв Циркуни Харківського району

Як зазначив начальник ХОВА, російські окупанти продовжують терористичні атаки на цивільне населення та інфраструктуру.

«Ворог використовує ствольну та реактивну артилерію, міномети, авіацію, ракетну зброю тощо. Порушуючи норми міжнародного права, російська армія цілеспрямовано б’є по цивільних об’єктах», – повідомив Олег Синєгубов.

За минулу добу ворог обстріляв щонайменше 20 населених пунктів Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів області.

У районах Масютівки, Кислівки та Першотравневого окупанти використовували бойову авіацію.

Минулої ночі ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по с. Циркуни Харківського району. Ракета влучила в землю. Попередньо, обійшлося без жертв та масштабних руйнувань. Пошкоджено приватний автомобіль.

Внаслідок двох обстрілів с. Новоосинове Куп’янського району сталися лісові пожежі.

На щастя, за добу обійшлося без постраждалих.

На лінії зіткнення ворог не припиняє спроб покращити своє тактичне положення. Минулої доби окупанти здійснили чергову невдалу спробу наступу в районі Масютівки. Знову отримали рішучу відсіч наших захисників.

Агентство Телевидения Новости