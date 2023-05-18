Сапери знешкодили 205 одиниць вибухонебезпечних предметів на Харківщині

За минулу добу 17 травня піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 8,5 га території в Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області, з них 3200 кв.м. за допомогою машин механізованого розмінування, а також біля 13,8 км ліній електропередач.

Саперами виявлено та знешкоджено 205 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 166 саперів та 67 одиниць техніки.

Починаючи з 8 вересня 2022 року, піротехніки обстежили близько 2501 га території, 275,2 км автомобільних доріг, 1624 км ЛЕП, 159 км залізничних колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 60 тис. 964 ВНП.

Агентство Телевидения Новости