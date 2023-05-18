ДСНС отримали зарядні станції від Мальтійської служби допомоги

Харківські рятувальники отримали зарядні станції в якості гуманітарної допомоги від Мальтійської служби допомоги.

Мальтійська служба допомоги – це міжнародна благодійна організація, яка працює у 120 країнах.

В Україні вона діє вже 32 роки. Ця організація була серед перших, хто надав всебічну допомогу нашій країні після початку російської агресії.Безпосередньо на Харківщині Мальтійська служба надає гуманітарну допомогу у забезпеченні громад генераторами, допомагає відновити будинки після ворожих обстрілів, забезпечує родини у прифронтових районах наборами з речами першої потреби й так далі.

Сьогодні, 18 травня, Харківські рятувальники отримали 20 зарядних станцій “Bluetti” та індивідуальні набори, як гуманітарну допомогу від Мальтійської служби допомоги у Львові. Завдяки альтернативному джерелу електроенергії рятувальники зможуть безперебійно працювати, навіть, у періоди відключень світла.

Керівництво Головного управління ДСНС України у Харківській області висловило слова вдячності колективу міжнародної благодійної організації “Мальтійська служба допомоги у Львові” за велику підтримку і розуміння.

Агентство Телевидения Новости