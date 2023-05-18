Вакансії тижня: кому платять найбільше на Харківщині?

Станом на 18 травня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1482 вакансії.

1. Слюсар-електромонтажник – 25 000 грн2. Водій автотранспортних засобів – 22 000 грн3. Майстер виробництва – 20 000 грн4. Машиніст бульдозера – 19 990 грн5. Апаратник оброблення зерна – 19 950 грн6. Друкар офсетного плоского друкування – 18 000 грн7. Швачка – 15 000 грн8. Бухгалтер – 11 600 грн9. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 10 000 грн10. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 9 990 грн

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивіться тут.

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