Сьогодні вшановують пам’ять жертв депортації кримських татар

В Україні щорічно 18 травня відзначається День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Як зазначають в Українському інституті національної пам’яті, депортація кримських татар, розпочата 18 травня 1944 року, є одним із найяскравіших прикладів злочинів радянського режиму, вчинених ним під час Другої світової війни.

«Вигнання німців та їхніх союзників із Криму остаточно завершилося в ніч на 13 травня 1944 року. Вже за тиждень радянська влада розпочала депортацію кримських татар, закинувши їм масове дезертирство та співпрацю з ворогом. Пізніше у подібному звинуватили й інші народи Криму. Насправді жодних доказів «масового дезертирства» кримських татар не існує, а абсолютна більшість колабораціоністів загинула в боях чи була засуджена в індивідуальному порядку», – розповіли в Українському інституті національної пам’яті.

За час депортації на загальне «спецпоселення» до Центральної Азії було відправлено понад 183 тисячі кримських татар, на примусові роботи до Московського вугільного тресту – 5 тисяч, до таборів фронтового резерву – 6 тисяч та ще стільки ж до ГУЛАГу.

Також із Криму було вигнано понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турок і ромів.

«В умовах тимчасової окупації Криму рф, коли переслідування кримськотатарського народу окупаційною адміністрацією лише посилюються, вшанування на загальнодержавному рівні пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу та демонстрація солідарності в боротьбі за відновлення їхніх прав набуває важливого українського та міжнародного значення», – наголосили в УІНП.

Агентство Телевидения Новости