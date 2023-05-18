Через обстріли деякі райони Харківщини знеструмлені: йдуть роботи

Вечірні та нічні масовані ракетні та дронові атаки росіян по Україні не завдали нових пошкоджень енергетичній інфраструктурі магістральних мереж.

Водночас внаслідок обстрілів є пошкодження у мережах операторів систем розподілу (обленерго), зокрема на Хмельниччині. Також прикордонних та прифронтових територіях внаслідок інтенсивних обстрілів знеструмлені низка споживачів на Херсонщині, Миколаївщині, Харківщині, Донеччині та Запоріжжі. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

Вчора при проходженні вечірнього піку обмеження споживання не застосовувались. Для забезпечення споживання електроенергії були задіяні всі наявні резерви потужності на гідро та теплових електростанціях.

Наразі виробництво електроенергії достатньо для покриття споживання.

Сьогодні вдень упродовж трьох годин триватиме невеликий імпорт зі Словаччини.У нічні та денні години, коли в енергосистемі є надлишок потужності і знижене споживання, продовжується експорт до Молдови та Польщі.Про те, як можна одночасно імпортувати і експортувати електроенергію читайте в нашому наступному дописі.

Водночас сьогодні у вечірні години прогнозується такий же рівень споживання, як і вчора, для покриття якого будуть задіяні всі наявні резерви потужності. Ремонтна кампанія на електростанціях триває.

Агентство Телевидения Новости