Освячував російських військових: СБУ викрила клірика УПА (МП)

СБУ викрила клірика УПЦ (МП), який освячував російських військових під час окупації Ізюму.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Служба безпеки викрила на Харківщині ще одного прихильника рашизму, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів.

Фігурантом є священнослужитель однієї з релігійних громад УПЦ (МП) на території Ізюмського району.

Під час тимчасової окупації регіону клірик добровільно підтримав російських загарбників і «на власному прикладі» закликав зробити це інших місцевих жителів.

Він публічно заявив, що місцева релігійна громада підпорядковується виключно російській РПЦ.

У зв’язку з цим клірик ініціативно написав листа помічнику московського патріарха Кирила з проханням надіслати «гумдопомогу» на окуповану частину регіону.

В подальшому фігурант використовував російські товари для проведення агітації на підтримку загарбників.

Крім того, він неодноразово виступав перед камерами кремлівських пропагандистів, які приїздили до захопленого на той час Ізюму.

У своїх коментарях зловмисник дискредитував українських захисників, заперечував факти російської агресії та героїзував знищених рашистів.

На підставі зібраних доказів клірику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії рф проти України з використанням засобів масової інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Харківській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Агентство Телевидения Новости