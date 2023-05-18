Працювала на ворога: колаборантці повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру жінці за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

За даними слідства, під час окупації м. Куп’янськ місцева мешканка пішла на співпрацю з російськими загарбниками.

На той момент вона була старшим державним інспектором відділу митного оформлення «Вантажний» митного поста «Куп’янськ» Харківської митниці Держмитслужби, проте стала на шлях підтримки рф. Жінка добровільно обійняла посаду «и.о. ведущего специалиста отдела торговли Управления промышленности и торговли ВГА Харьковской области».

Зрадниця здійснювала прийом документації та кореспонденції в окупаційному органі влади та брала участь у проведенні незаконних перевірок місцевих підприємців.

Крім того, жінка агітувала своїх колег підтримувати дії держави-агресора та переходити на бік ворога.

Наразі зрадницю звільнено з митниці. Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Досудове розслідування проводять слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід — другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости