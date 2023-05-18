Обійняв керівну посаду при окупантах: викрито колаборанта

Київською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 57-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Йдеться про колишнього депутата від вже забороненої в Україні «Партії регіонів». Встановлено, що він будував бізнес в м. Бєлгород, сплачуючи податки до бюджету рф і фінансуючи таким чином війну в Україні.

За даними слідства, під час окупації смт Козача Лопань Дергачівської територіальної громади чоловік продовжив свою антиукраїнську діяльність. Окупанти призначили обвинуваченого на посаду «в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області» з дислокацією в смт Козача Лопань.

Колаборант здійснював організаційно-розпорядчі функції у незаконних органах влади, всебічно співпрацюючи з окупаційною адміністрацією, зокрема беручи участь у нарадах під керівництвом представників рф.

Обвинувачений також давав коментарі російським пропагандистам, розповідаючи, що саме ЗСУ обстрілюють населений пункт.

Свої повноваження колаборант виконував до початку вересня минулого року. Напередодні деокупації він втік з Козачої Лопані разом з російськими військовими.

Чоловіка судитимуть заочно в Дергачівському районному суді Харківської області.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости