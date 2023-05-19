Розпочалася чотириста п’ятдесята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.Цієї доби російська федерація вчергове завдала масованого ракетно авіаціцного удару по Україні. Детальна інформація буде оприлюднена згодом.

Протягом минулої доби противник завдав 39 ракетних та 39 авіаційних ударів, а також здійснив 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — за минулу добу відбулось 29 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. Найгарячіші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.На Сіверському та Слобожанському напрямках противник протягом минулої доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Леонівка Чернігівської області; Студенок, Бояро-Лежачі, Павлівка, Басівка, Миропілля, Мезенівка Сумської області, а також Стариця, Синельникове, Огірцеве, Гатище, Нестерне, Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Колодязне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

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