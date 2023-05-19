«Ваш родич потрапив у біду»: поліція викрила двох шахрайок

Правоохоронці викрили двох жінок, які діяли по шахрайській схемі «ваш родич потрапив у біду».

До Красноградського РВП звернулася жінка. Вона повідомила, що їй подзвонила невідома дівчина. Вона повідомила, що з вини донька заявниці травмована дитина та термінового потрібні кошти на її лікування. Нібито дочка перебувала в поліції та з заявницею телефоном говорила «співробітниця поліції». Остання запропонувала за розв’язання питання щодо не притягнення дочки до кримінальної відповідальності заплатити 63 тисячі гривень.

Жінка перерахувала на вказану банківську картку кошти в сумі 28 тисяч гривень. Після чого зателефонувала доньці та дізналась, що остання весь час знаходилась на роботі та ніяких правопорушень не скоювала.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

ОНОВЛЕНО

17 травня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з працівниками Красноградського РВП з залученням Полку поліції особливого призначення ПОП ГУНП в Харківській області та Управління кримінального аналізу встановлені особи, причетні до вказаного злочину. Зловмисницями виявилися 19 та 25-річні мешканки міста Кривий Ріг. Вони протягом тривалого часу займалися шахрайськими діями під приводом дзвінків «ваш родич в біді» з мобільних телефонів.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями мешкання дівчин поліцейські вилучили речові докази.

Встановлена причетність жінок до скоєння ще одного злочину, де потерпіла перерахувала на рахунок шахраїв понад 29 тисяч гривень.

Наразі поліцейські встановлюють причетність зловмисниць до вчинення аналогічних злочинів на території Харківської області та інших регіонів України.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости