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На Харківщині чоловіка розстріляли з автоматів АК-74

На Харківщині чоловіка розстріляли з автоматів АК-74

Слідчі Харківщини повідомили про підозру ватажку організованої злочинної групи у скоєнні вбивства директора державного підприємства у місті Вовчанську.

У квітні минулого року під час окупації зловмисники влаштували засідку в кущах поблизу автодороги за межами села Приліпка Вовчанської територіальної громади Чугуївського району. Дочекавшись автомобіль потерпілого, нападники розстріляли його з автоматів АК-74. Від отриманих поранень керівник лісогосподарського підприємства помер на місці.

Працівники слідчого управління та управління карного розшуку ГУНП в Харківській області зібрали достатньо доказів щодо причетності до злочину 45-річного мешканця міста Вовчанськ.

Агентство Телевидения Новости

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