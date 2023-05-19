У Харкові чоловік спробував стати кримінальним “авторитетом”

Хотів стати «авторитетом» у Харкові: правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у поширенні злочинного впливу.

Зловмисник на прізвисько «Заза» вимагав у наркозалежних осіб, які, на його думку, займалися розповсюдженням наркотиків, щомісячну «данину». Якщо відмовляться, погрожував фізичним насильством щодо потерпілих та членів їх сімей. Четверо осіб під тиском вимушені були щомісячно віддавати гроші учасникам злочинної групи.Правоохоронці встановили, що «Заза» дуже хотів придбати статус представника вищого рівня ієрархії організованої злочинної діяльності та поширити свій злочинний вплив. «Авторитет» вирішив поставити під свій контроль злочинну діяльність в Індустріальному районі Харкова, а потім контролювати все місто.«Заза» розпочав свою протиправну злочинну діяльність у 2012 році. Чоловік був неодноразово засуджений за корисливі злочини проти власності різного ступеня тяжкості, мав серед ув’язнених авторитет особи, яка веде «правильний» з точки зору дотримання злодійських традицій спосіб життя.

Він хотів зобов’язати кримінальний елемент віддавати частину отриманих від злочинної діяльності коштів для матеріальної підтримки осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі. Чоловік залучив до реалізації плану інших осіб. Вони почали висувати наркозалежним особам, які, на їхню думку, займалися розповсюдженням наркотиків в Індустріальному районі, вимоги про щомісячну сплату грошових коштів під загрозою застосування фізичного насильства щодо потерпілих та їх сімей. 4 лютого зловмисника та трьох членів очолюваної ним організованої групи затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й того ж дня повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На підставі зібраних доказів 16 травня «Зазі» повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255-1 (встановлення або поширення злочинного впливу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викрили та припинили злочин працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області спільно з оперативними працівниками 7 управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ та УСБУ в Харківській області, під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.

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