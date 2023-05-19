У Харкові відновлюють газопостачання пошкодженого будинку

Фахівці АТ «Харківміськгаз» відновлюють газопостачання в будинку, пошкодженому внаслідок масованих обстрілів.

Як повідомили в компанії, в результаті пожеж та прямих влучань снарядів були повністю знищені два під’їзди, частково вигорів третій.«Фахівці відновлюють газопостачання до квартир у вцілілих під’їздах, оскільки до будинку поступово повертаються його мешканці. Задля безпеки відновлення газопостачання здійснюється після перевірки димових та вентиляційних каналів, повного обстеження внутрішньобудинкової газової системи та при наявності вузла обліку газу», – повідомили в АТ «Харківміськгаз».

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