У Харкові декілька тролейбусів змінять маршрути у суботу

Рух тролейбусів на вул. Кузнечній, у пров. Лопатинському та пров. Соляниківському буде припинений з 10:00 до 14:00 20 травня.Як повідомили у Департаменті інфраструктури, це пов’язано з виконанням СКП «Харківзеленбуд» робіт з видалення аварійних дерев.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «вул. Дванадцятого Квітня» – вул. Дванадцятого Квітня (у зворотному напрямку: пр. Індустріальний – пр. Героїв Харкова) – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

№6: розворотне коло «Парк «Зустріч» – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – вул. Малом’ясницька – пр. Гагаріна і далі за маршрутом;

№49: розворотне коло «вул. Кутаїська» – вул. Тернопільська – Сімферопольське шосе – Мереф’янське шосе – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом;

№304: ст. Рогань – вул. Роганська – вул. Луї Пастера – вул. Молодіжна – вул. Дванадцятого Квітня – пр. Олександрівський – пр. Героїв Сталінграда – пр. Гагаріна – вул. Вернадського – Гімназійна набережна – вул. Вернадського і далі за маршрутом.

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