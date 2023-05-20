Новий рекорд України зареєстрували у Харкові

Рекорд України з приготування найбільшої паляниці зі смаком полуниці з нагоди дворіччя відкриття ТЦ «Нікольський» був встановлений 19 травня у Харкові.

Під час виступу Харківський міський голова Ігор Терехов згадав, як торік торговий центр піддався ракетному обстрілу. А також зазначив, що під час активних обстрілів міста ворогом підземний паркінг ТЦ слугував укриттям для багатьох містян.«Коли війна у Харкові була в активній фазі, людям було дуже важливо мати можливість сховатися. Паркінг «Нікольського» став укриттям для харківʼян, а для дітей довгий час слугував майданчиком, де влаштовували концерти і грали вистави», – зазначив мер.Ігор Терехов вручив колективу торгового центру Подяку міського голови.

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