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Через обстріли на Харківщині загинув чоловік

Через обстріли на Харківщині загинув чоловік

Як повідомив начальник Харківської ОВА, за минулу добу окупанти з артилерії, мінометів та з використанням авіації обстріляли щонайменше 21 населений пункт у Харківському, Куп’янському та Чугуївському районах області.

Внаслідок обстрілів Куп’янська, пошкоджено 3 житлові будинки та господарчі споруди.

У с. Петропавлівка Куп’янського району, на жаль, загинув 65-річний цивільний чоловік, в селі пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди.

У с. Синьківка Куп’янського району під час ворожого обстрілу зазнав поранення 43-річний цивільний чоловік, госпіталізований.

Внаслідок масованих обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджено 4 житлові будинки та господарчі споруди.

Агентство Телевидения Новости

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