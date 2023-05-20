Синєгубов зустрівся з представниками міжнародної медичної організації Global Care Force

Під час зустрічі 19 травня начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про нагальні потреби Харківщини в медичній сфері.

Він зазначив, що медична підтримка для регіону наразі дуже важлива. «Наразі на деокупованих територіях ми вже налагодили надання медичної первинної допомоги, проте необхідно покращувати там якість медичних послуг. Крім того, наш регіон постійно потерпає від обстрілів», – зазначив Олег Синєгубов.

Він додав, що є готовий план створення реабілітаційного центру для постраждалих, зокрема, від мінно-вибухових травм. У цій сфері буде потрібна підтримка у навчанні медперсоналу та закупівлі необхідного обладнання. Також участь в обговоренні взяв народний депутат України Євген Пивоваров. «Дуже дякуємо за те, що в цей непростий період ви підтримуєте Харківщину. Мій благодійний фонд безпосередньо займається забезпеченням медичними препаратами та обладнанням закладів охорони здоров’я, тому ми могли б тісніше співпрацювати в цій сфері», – прокоментував Євген Пивоваров. Представники Global Care Force працюють в Україні з початку вересня минулого року. Кожного місяця до України приїздять американські лікарі, які здійснюють безоплатний огляд людей на деокупованих територіях. «Уже 8 команд працювали в Україні, зокрема у Київській та Миколаївській областях. Наступну команду привеземо вже в червні. Загалом за цей час ми допомогли понад 3000 пацієнтів», – розповіла директорка глобальних програм Global Care Force Роксана Олександр Джонс. Голова міжнародної волонтерської місії Global Care Force Гарі Морш наголосив, що вони мають мобільну клініку, що дозволить приїздити навіть у найвіддаленіші точки регіону.

Агентство Телевидения Новости