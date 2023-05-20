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Пес Патрон завітав до нового класу безпеки в Ізюмі !

Пес Патрон завітав до нового класу безпеки в Ізюмі !

В Ізюмському районі відкрився ще один клас безпеки.

На території Харківщини триває процес створення класів безпеки, аби діти змалку знали правила безпеки та вміли правильно реагувати на будь-які ситуації.

Так, 19 травня в Донецькій громаді Ізюмського району освітяни спільно з представниками Національної поліції, медиками та рятувальниками відкрили Клас безпеки на базі Андріївського ліцею №2.

На перший урок «Єдиної безпеки» завітав особливий гість — Пес Патрон!

Клас безпеки розділений на зони: зона правил дорожнього руху та мінної безпеки; медична зона та зона психологічного розвантаження.

Тож відтепер ліцеїсти зможуть просто та в доступній формі вивчати алгоритм реагувати на загрозливі ситуації. Навчатимуть дітей як вчителі закладу, так і рятувальники.

Нагадаємо: «Клас безпеки» – новий освітній проєкт, який має на меті навчання школярів безпеці життєдіяльності. Його реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем’єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану.

Джерело: ДСНС

Агентство Телевидения Новости

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